Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси 1 4.03.2021, 18:25

Если сравнивать с Польшей, то белорусские зарплаты уступают в разы.

«Радыё Свабода» cравнивает, как выглядит средняя зарплата белорусского учителя и медика в сравнении с их коллегами в странах-соседках.

В Беларуси на сайте Минтруда в республиканском банке вакансий находим первые три вакансии для учителя. Платят 800 рублей в месяц, или 307 долларов по нынешнему курсу.

Смотрим вакансии в соседних странах (берем столицу и вакансии учителей-предметников с дипломом о высшем образовании).

Беларусь – $307

Украина – $323

Латвия – $600

Литва – $960

Россия – $ 965

Польша – $1074

Получается, Беларусь уступает всем, кроме Украины.

Смотрим вакансии врачей, также берем вакансии в столицах и высчитываем среднюю зарплату из нескольких предложенных для врачей-специалистов. Получается:

Беларусь – $423

Украина – $539

Россия – $379

Латвия – $1800

Литва – $1800

Польша – $2400

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