Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси

Врач и учитель в Украине зарабатывает больше, чем в Беларуси1
- 4.03.2021, 18:25
Если сравнивать с Польшей, то белорусские зарплаты уступают в разы.
«Радыё Свабода» cравнивает, как выглядит средняя зарплата белорусского учителя и медика в сравнении с их коллегами в странах-соседках.
В Беларуси на сайте Минтруда в республиканском банке вакансий находим первые три вакансии для учителя. Платят 800 рублей в месяц, или 307 долларов по нынешнему курсу.
Смотрим вакансии в соседних странах (берем столицу и вакансии учителей-предметников с дипломом о высшем образовании).
Беларусь – $307
Украина – $323
Латвия – $600
Литва – $960
Россия – $ 965
Польша – $1074
Получается, Беларусь уступает всем, кроме Украины.
Смотрим вакансии врачей, также берем вакансии в столицах и высчитываем среднюю зарплату из нескольких предложенных для врачей-специалистов. Получается:
Беларусь – $423
Украина – $539
Россия – $379
Латвия – $1800
Литва – $1800
Польша – $2400