В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК

В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК9
- 5.03.2021, 9:25
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Данные преступников стали доступны белорусам.
Инициатива BYPOL опубликовала полный список самого антинародного подразделения белорусской милиции – ГУБОПиК.
Напомним, что вчера была опубликована аудиозапись выступления бывшего главы МВД Юрия Караева во время его прощальной речи к ГУБОПиК.
В ней преступник оскорбил белорусский народ, а также призвал карателей к внесудебным расправам над людьми. Саморазоблачение преступника может быть использовано в судах разных инстанций, в том числе в Гаагском трибунале.