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В США пресекли попытку перевести $1 миллиард Мьянмы в другой банк

  • 5.03.2021, 9:54
  • 1,056
В США пресекли попытку перевести $1 миллиард Мьянмы в другой банк
фото: GettyImages

Военные-организаторы переворота в Мьянме намеревались завладеть средствами со счета республики в американском банке.

Военные, которые совершили госпереворот в Мьянме, пытались снять миллиард долларов со счета страны в американском банке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что перевести средства из Федерального резервного банка Нью-Йорка от имени Центрального банка Мьянмы пытались 4 февраля. Однако банк в США остановил операцию.

Указано, что попытка транзакции была предпринята после того, как мьянманские военные назначили нового управляющего центробанком.

По данным агентства, именно эта ситуация стала причиной одобрения президентом США Джо Байденом санкций в отношении лиц, причастных к госперевороту в Мьянме, и блокировке счетов государства в США.

Как сообщалось, в Мьянме уже более месяца не стихают протесты против военного переворота в стране. По данным ООН, уже погибли более 50 протестующих.

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