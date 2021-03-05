В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью 1 5.03.2021, 21:00

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Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

В каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива.

В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживаются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Хабаровский край, Дальневосточная железная дорога, перегон "Дальневосточная – Форель". Произошел сход 18 цистерн с нефтяным топливом, в том числе с опрокидыванием 10 ... грузового поезда (всего 49 вагонов), пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива. Прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов.

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