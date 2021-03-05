Заведено уголовное дело против правозащитного центра «Весна» 5 5.03.2021, 21:24

1,096

фото: spring96.org

Правозащитники заявили, что не остановят свою деятельность на благо белорусского общества.

В Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра (ПЦ) "Весна". Это подтвердил в пятницу, 5 марта, в беседе с DW заместитель председателя организации Валентин Стефанович.

По сведениям Совета ПЦ "Весна", уголовное дело против правозащитников было возбуждено по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В рамках уголовного дела уже было проведено несколько допросов. Сейчас следствие ведет обыски в офисах региональных отделений организации, а также в квартирах ее членов. Так, 4 марта прошли обыски у шести волонтеров в Могилеве. Одним из подозреваемых проходит член Совета ПЦ "Весна" Дмитрий Соловьев. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ "Весна" Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, говорится на сайте организации.

Уголовное дело против ПЦ "Весна" в Беларуси

Как рассказал Валентин Стефанович, об уголовном деле в отношении ПЦ "Весна" было известно уже несколько недель назад, однако лишь сейчас у руководства организации появилась достоверная информация о том, что возбуждено оно было именно по факту деятельности "Весны" и членов правозащитного центра.

По словам Стефановича, расследование по делу против "Весны" затронуло фактически все региональные отделения организации. "Ситуация будет развиваться дальше. Возможно, подозреваемых, обвиняемых будет больше. Кого-то, может, под стражу возьмут", - полагает правозащитник.

Заявление ПЦ "Весна" в связи с уголовным делом

5 марта Совет ПЦ "Весна" опубликовал на своем сайте заявление в связи с ведущимся против организации уголовным делом. В документе подчеркивается, что правозащитная деятельность ПЦ "Весна" полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства, а сам правозащитный центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".

Несмотря на это, на протяжении всех 25 лет своего существования организация "регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования" ее членов, указывают правозащитники.

"Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ "Весна" как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране", - подчеркивают авторы заявления.

"Мы выражаем свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении нашей организации и ее членов. Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии", - резюмируют они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».