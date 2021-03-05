Байден и Урсула фон дер Ляйен договорились координировать действия по Беларуси 3 5.03.2021, 22:02

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

CША и ЕС будут придерживаться единого стратегического подхода к режиму Лукашенко.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили темы, связанные с Россией, КНР, Беларусью и Украиной.

"Лидеры... договорились координировать вопросы общего интереса, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в заявлении Белого дома.

"Мы придерживаемся единого стратегического подхода в отношении России. Я предложила, чтобы мы тесно координировали нашу политику и меры, в особенности в отношении Восточной Европы", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС и США обменялись мнениями по ситуации на Украине.

"В вопросе внешней политики мы договорились активизировать сотрудничество, будучи партнерами-единомышленниками, и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки", - подчеркнула глава ЕК.

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