Ученые выяснили, кто будет населять Землю в будущем 7 6.03.2021, 10:16

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Доминировать будет не человек, а совсем другие формы жизни.

Японские и американские исследователи назвали организмы, которые способны через один миллиард лет выжить на Земле. Об этом сообщил технологический блог ExtremeTech со ссылкой на исследование специалиста Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) попросило специалистов смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз из-за нагревания Солнца на фоне его старения.

К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. В результате запустится процесс декарбонизации, остановится фотосинтез. В итоге оказалось, что смогут выжить только примитивные бактерии, поскольку для существования им не нужен кислород.

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