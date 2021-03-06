Российскую армию отправят достраивать БАМ и Транссиб 4 6.03.2021, 14:22

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Иллюстрационное фото

Достойное занятие для «встающих с колен».

РЖД прорабатывают с Минобороны вопрос привлечения трудовых ресурсов для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщает finanz.ru.

Об этом сообщил в субботу на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области глава компании Олег Белозеров.

«Мы этот вопрос с Минобороны проработали, у нас есть совместный протокол между моим первым заместителем и первым заместителем министра обороны. Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах. Там необходимо выработать систему взаимоотношений, поскольку военные могут работать только по специальным договорным условиям. Я уверен, что мы этот вопрос решим», - сказал он.

Ранее Белозеров уже сообщал о том, что военные строители могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали, стороны вели переговоры.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года. Труд солдат нужен РЖД на фоне ухудшения ситуации с корпоративными финансами.

В результате кризиса собственные инвестиционные возможности РЖД в 2020-2021 гг. снизились на 550 млрд рублей, потери до 2025 г. оцениваются в 1,1 трлн рублей, сообщил Белозеров.

«Работа «Российских железных дорог» сейчас осуществляется с учетом значительного отклонения от плановых проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития ОАО «РЖД», - добавил он.

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