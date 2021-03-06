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В России горела река Обь: загрязненная вода вспыхнула, как факел

  • 6.03.2021, 22:35
  • 3,236
В России горела река Обь: загрязненная вода вспыхнула, как факел

В Сеть попало видео ЧП.

Пожар на реке Обь начался во второй половине дня в субботу, 6 марта 2021 года. В результате происшествия пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение, пишет «Апостроф».

Сообщается, что неподалеку от города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа загорелась акватория реки Обь. Впервые информацию о пожаре прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая опубликовала соответствующий пост на своей официальной странице в Instagram.

По словам Светланы Радионовой, на месте, где произошло чрезвычайное происшествия, начали работать эксперты Росприроднадзора и МЧС, которые пытаются установить, что произошло. Предварительная причина возгорания - авария на подводном трубопроводе. В сообщении руководителя ведомства также сказано, что губернатор уже знает о ситуации и следит за происшествием удаленно.

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