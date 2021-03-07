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«Рабочие, как было на МЗКТ, будут кричать «Уходи!»

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  • 7.03.2021, 10:43
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«Рабочие, как было на МЗКТ, будут кричать «Уходи!»
Фото: тАСС

Янукович в РФ уже ждет нового «соседа».

В конце рабочей недели бывший правитель решил поделиться своими важными мыслями. В качестве сцены был выбран минский «Мотовелозавод» (МВЗ), пишет телеграм-канал «Кукловод и овца».

Выбор, прямо скажем, довольно странный. По данным одного из ведущих белорусских каналов об экономике, персонал МВЗ сократился за период 2007-2018 годов в более чем 30 (!) раз: с 2700 до 76 человек. Плачевное состояние МВЗ - это прекрасная иллюстрация процветания белорусских предприятий под «мудрым» руководством АГЛ.

Возникает очевидный вопрос: а зачем Лукашенко вообще решил вылезти под свет софитов госСМИ в столь проигрышных декорациях? Разгадка становится ближе, если подумать, какие кадры в принципе сохраняются на умирающем белорусском предприятии. Понятное дело, должен оставаться начальник, как и его заместители, как и их секретари. Идеологический отдел распускать на государственном заводе тоже нельзя. Вот и выходит, что не факт, что из 76 человек на МВЗ найдется хотя бы один обладающий тайным знанием, с какой стороны браться за отвертку.

То есть Лукашенко только делал вид, что выступает перед рабочими, - на деле же там была совсем другая публика. Очень хорошая, очень лояльная публика - та самая, которая имеет все причины воспринимать всерьез одну из главных страшилок Лукашенко, что, мол, победит протест и вы все останетесь без работы. Для бесполезных чиновников, разваливших свой завод, это святая правда. Это рабочий всегда сможет заработать себе на хлеб, потому что привык вкалывать, а вот заводской идеолог в нормальной экономической системе не факт, что сможет устроиться сторожем. Это рабочие, как было на МЗКТ, будут кричать «Уходи!» - бездарные же управленцы МВЗ будут наоборот умолять остаться.

Лукашенко порадовал свою фанбазу большими планами модернизации МВЗ. «Большие инвестиционные планы — деньги из бюджета — провал модернизации — новые инвестиционные планы» - это то колесо Сансары, на котором обожают кататься режимные руководители, ведь каждый новый цикл приводит к их личному обогащению. Только вот раньше этот аттракцион невиданной щедрости спонсировался Российской Федерацией. А сейчас денег нет и приходится покупать лояльность прикорытников пустыми обещаниями.

Упомянув РФ, мы не можем не вспомнить оправдания Лукашенко по поводу его роскошных резиденций. «Нет у меня никакого дворца», - заявил бывший правитель. Само понятие «дворец» с января этого года неразрывно связано с другим бессменным руководителем (пять букв; крутим барабан или угадываем слово сразу?). И конечно, упоминание дворца - это возвращение Лукашенко к его излюбленной теме. На протяжении 25 лет он пытается играть на контрасте между олигархической Россией, где все разворовано, и Беларусью, которую спас «чэсны» борец с коррупцией.

На самом деле, в Беларуси действительно нет тайных дворцов. Но дело тут не в скромности, а наоборот, в абсолютном бесстыдстве беларуского режима. Это российские правящие элиты вынуждены создавать сложные цепочки из кипрских офшоров и записывать собственность на двоюродных племянников. В Беларуси же золоченные резиденции (а их больше десятка) строятся либо на деньги президентского фонда (сигаретный бизнес семьи Лукашенко), либо прямо на средства бюджета. То есть если российские элиты залазят в карман населения тайно, то белорусские обирают народ в открытую. Как мы знаем из уголовного кодекса, первое называется воровством, а второе - грабежом и считается более тяжким преступлением.

В качестве оправданий роскоши дворцов Лукашенко приводит тот тезис, что они находятся в собственности государства, а не его личной, что, мол, после его ухода от власти все достанется народу. Хороший аргумент, не поспоришь. Но возникает один вопрос: а что нам потом делать с позолоченными изнутри бетонными параллелепипедами?

Ценителей этого архитектурного стиля в мире всего ничего: Ким Чен Ын, Гурбангулы Бердымухамедов, Виктор Янукович. У первых двух дворцов и так хватает, а Януковичу лучше просто дождаться, когда Лукашенко станет его соседом.


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