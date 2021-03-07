закрыть
7 марта 2021, воскресенье, 18:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лекарство от COVID-19 показало многообещающие результаты

1
  • 7.03.2021, 17:32
  • 1,184
Лекарство от COVID-19 показало многообещающие результаты
Фото: Getty Images

Таблетки разрабатывают американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck.

Создатели экспериментального препарата от ковида заявили, что таблетки дали положительный результат в ходе исследований.

Таблетки разрабатывают американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck. Лекарства значительно ослабили симптомы коронавируса в течение 5 дней во время тестовых испытаний, пишет nn.by со ссылкой на The Wall Street Journal.

Исследования препарата продолжаются. Если и далее таблетки будут показывать положительные результаты в лечении людей с ковидом, то этот препарат станет эффективным методом в борьбе с пандемией и первым пероральным средством в лечении коронавируса.

Экспериментальный препарат назвали мольнупиравиром (molnupiravir). Он может сыграть важную роль в помощи пациентам, у которых есть симптомы ковида и которые могут лечиться дома.

Мольнупиравир атакует не спайковый белок вируса, как это делают другие противовирусные препараты, а ту часть вируса, которая помогает ему распространяться в организме.

Препарат прошел вторую стадию испытаний, в которых приняли участие 182 пациента, тест на коронавирус которых показал положительный результат в течение последних четырех дней перед испытаниями. Ни один из пациентов не был госпитализирован.

Волонтеры принимали мольнупиравир два раза в день. В итоге через пять дней тесты показали отрицательный результат у каждого, кто принимал препарат. 24% пациентов принимали плацебо — их тест остался положительным.

До конца этого месяца ученые проведут третью стадию исследований, которые должны показать, помогают ли эти таблетки предотвратить госпитализацию и смертельные случаи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў