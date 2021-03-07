Лекарство от COVID-19 показало многообещающие результаты 1 7.03.2021, 17:32

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Фото: Getty Images

Таблетки разрабатывают американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck.

Создатели экспериментального препарата от ковида заявили, что таблетки дали положительный результат в ходе исследований.

Таблетки разрабатывают американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck. Лекарства значительно ослабили симптомы коронавируса в течение 5 дней во время тестовых испытаний, пишет nn.by со ссылкой на The Wall Street Journal.

Исследования препарата продолжаются. Если и далее таблетки будут показывать положительные результаты в лечении людей с ковидом, то этот препарат станет эффективным методом в борьбе с пандемией и первым пероральным средством в лечении коронавируса.

Экспериментальный препарат назвали мольнупиравиром (molnupiravir). Он может сыграть важную роль в помощи пациентам, у которых есть симптомы ковида и которые могут лечиться дома.

Мольнупиравир атакует не спайковый белок вируса, как это делают другие противовирусные препараты, а ту часть вируса, которая помогает ему распространяться в организме.

Препарат прошел вторую стадию испытаний, в которых приняли участие 182 пациента, тест на коронавирус которых показал положительный результат в течение последних четырех дней перед испытаниями. Ни один из пациентов не был госпитализирован.

Волонтеры принимали мольнупиравир два раза в день. В итоге через пять дней тесты показали отрицательный результат у каждого, кто принимал препарат. 24% пациентов принимали плацебо — их тест остался положительным.

До конца этого месяца ученые проведут третью стадию исследований, которые должны показать, помогают ли эти таблетки предотвратить госпитализацию и смертельные случаи.

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