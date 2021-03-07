На Луне будут разводить рыбу 7 7.03.2021, 18:03

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Экспериментируют пока на Земле.

Оплодотворенная икра способна перенести путешествие, а воду на Луне можно найти. Сейчас биологи тестируют рыб-кандидатов, которые смогут дополнить рацион жителей лунной деревни, пишет «Вокруг света. Украина».

В рамках проекта под названием Lunar Hatch специалисты моделируют воздействие вибраций и перегрузок в ходе космического старта на оплодотворенную икру рыб. Икра двух видов — лаврака (Dicentrarchus labrax) и горбыля (Argyrosomus regius) – пережила нагрузки, имитирующие старт. Эти эксперименты подробно описаны в Aquaculture International.

Между тем, NASA в октябре прошлого года подтвердило, что на освещенной солнцем поверхности Луны есть вода, причем не только в глубоких, постоянно затененных кратерах южного полюса, как считалось ранее. Таким образом, создание на Луне рыбной фермы уже не выглядит фантастикой. Разведение рыбы на Луне предоставит космонавтам незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и витамин B12, а также альтернативу непривлекательным сублимированным продуктам.

NASA намерено отправить людей на Луну к 2024 году, а Европейское космическое агентство (ЕКА) — построить лунную деревню к 2030 году. При этом, колония должна существовать автономно, используя лунные ресурсы. Поселение планируется рядом с кратером Шеклтона — на южном полюсе Луны, где почти всегда есть солнечный свет, что решает проблему получения электроэнергии при помощи солнечных батарей. Кратер также содержит лед, который можно добывать для получения воды или водорода и кислорода, для топлива и воздуха, пригодного для дыхания.

Космическое агентство надеется, что эта колония заложит основу для построения лунной экономики частными компаниями.

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