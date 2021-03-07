Суточный прирост больных COVID в мире достиг наивысшего уровня за месяц 7.03.2021, 19:37

Об этом свидетельствует инфографика ВОЗ.

Количество больных на коронавирус за сутки достигло самого высокого показателя за последний месяц - 478 614 случаев.

Об этом свидетельствует инфографика на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает РБК.

В последний раз показатель выше этого уровня был зафиксирован 6 февраля - 495 069 случаев.

По данным ВОЗ, по состоянию на 7 марта в мире от COVID-19 умерло 10 124 пациента. Рекорд -16 678 случаев - был установлен 28 января.

"В целом по состоянию на 14:03 по центральноевропейскому времени, 7 марта 2021 года, ВОЗ сообщили о 116 135 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе о 2581976 смертей. По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - говорится в сообщении организации.

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