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Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве

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  • 8.03.2021, 8:03
Знаменитого разработчика антивирусных программ Джона Макафи обвинили в мошенничестве
Джон Макафи

Обвинение считает, что он искусственно манипулировал курсами криптовалют.

Министерство юстиции США заявило в пятницу, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре, целью которого было отмывание денег через криптовалюту, сообщает «Голос Америки».

По данным Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-мл. Большое число подписчиков в «Твиттере» позволяло Макафи провоцировать скачки курсов криптовалют для получения прибыли.

Министерство юстиции США заявило, что использование этой преступной схемы позволило Макафи и его сообщнику получить более 13 млн долларов. Обвинения были предъявлены в федеральном суде Манхэттена.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон «использовали популярную соцсеть и энтузиазм инвесторов на развивающемся рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана».

Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон был арестован в четверг вечером в Техасе.

Напомним, что имя McAfee по-прежнему носит компания - производитель антивирусного ПО. Джон Макафи покинул пост главы основанной им фирмы в 1994 году.

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