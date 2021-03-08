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Украинские силы готовы к деоккупации Донбасса, как только будет получено разрешение президента и парламента

  • 8.03.2021, 9:11
Украинские силы готовы к деоккупации Донбасса, как только будет получено разрешение президента и парламента

Гипотетическое тотальное наступление на Украину будет сокрушительно для России.

Украинские силы готовы реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса», но для этого нужно получить соответствующее решение от президента Украины и Верховной рады, заявил советник министра внутренних дел страны Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

«Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий», — отметил Поцелуйко.

Он подчеркнул, что в случае военной агрессии России в Донбассе украинская сторона будет готова сокрушить ее.

«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — пояснил советник главы МИД Украины.

По его мнению, гипотетическое тотальное наступление на Украину будет сокрушительно для России, «потому что у нас тоже есть авиация, и у нас есть поддержка Запада. И поверьте, ответ будет равноценным».

Как считает Поцелуйко, Россия не может открыто использовать в Донбассе авиацию.

«Авиацию они не могут использовать. Они говорят, "их там нет". Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций», — пояснил он.

«Если они используют авиацию, это будет доказательством их агрессии, совсем другой разговор», — считает советник главы МВД Украины.

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