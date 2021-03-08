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Белорусы Львова поддержали женщин-политзаключенных

  • 8.03.2021, 10:43
Белорусы Львова поддержали женщин-политзаключенных
фото: BELSAT

Участники акции держали в руках портреты белорусок, которые сейчас за решеткой из-за своей позиции.

Белорусы Львова на вчерашней акции поздравили женщин-политзаключенных с 8 марта и напомнили, что они — гордость Беларуси, пишет телеграм-канал «Белсат».

Люди держали портреты женщин, которые теперь за решеткой из-за своей позиции. Был и плакат с фото журналистов Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а также Екатерины Борисевич.

Напомним, что 18 февраля две журналистки «Белсата» – Дарья Чульцова и Екатерина Андреева – были осуждены на два года лишения свободы по необоснованным обвинениям.

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