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В Литве не зафиксировали изменений радиационного фона после появления слухов об инциденте на БелАЭС

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  • 8.03.2021, 14:52
В Литве не зафиксировали изменений радиационного фона после появления слухов об инциденте на БелАЭС

Белорусская сторона до сих пор не предоставила Вильнюсу информацию о ситуации с безопасностью Островецкой АЭС.

Центр радиационной защиты Литвы (RSC) не зафиксировал изменений радиационного фона после появления информации о якобы произошедшем на Белорусской АЭС инциденте, сообщается на сайте RSC, пишет сайт naviny.by.

«В белорусских медиа появилась информация о возможном инциденте на БелАЭС, — говорится в сообщении. — Сообщают, что инцидент мог быть связан с отказом системы охлаждения реактора. Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) обратилась в компетентные белорусские органы с просьбой предоставить информацию о ситуации с безопасностью на БелАЭС. Официальной информации от них в настоящее время не поступало».

«Никаких изменений радиационного фона в Литве не зафиксировано. Результаты системы раннего предупреждения и информации (RADIS) постоянно отслеживаются, чтобы население было немедленно проинформировано о любой неминуемой опасности, связанной с выбросом радиоактивных материалов в окружающую среду», — подчеркнули в RSC.

В центре отметили, что данные системы RADIS отслеживаются специалистами RSC круглосуточно. Кроме того, следить за изменениями радиационного фона можно самостоятельно на интернет-странице системы.

Поздно вечером 6 марта телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на поступившую в чат-бот информацию сообщил, что на БелАЭС якобы «на днях произошло очередное ЧП» в виде сбоя системы охлаждения реактора. «Ситуацию пытались исправить вручную — от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте. С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают», — говорилось в сообщении, которое, как указали авторы телеграм-канала, требует верификации.

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