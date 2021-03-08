Правитель Сирии с женой заболели COVID-19

Правитель Сирии с женой заболели COVID-191
- 8.03.2021, 17:04
Башар Асад находится на карантине.
В Сирии правитель страны Башар Асад с супругой сделали в воскресенье заявление, что получили позитивный результат анализа на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
Башар Асад с супругой Асмой сейчас находятся на домашнем карантине.
«Президент Асад с супругой будут продолжать свою работу на домашнем карантине, который продлится две-три недели», - говорится в заявлении администрации правительства.
Сообщается, что состояние сирийского президента и его супруги стабильное.