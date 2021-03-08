Правитель Сирии с женой заболели COVID-19 1 8.03.2021, 17:04

Фото: Sana / Reuters

Башар Асад находится на карантине.

В Сирии правитель страны Башар Асад с супругой сделали в воскресенье заявление, что получили позитивный результат анализа на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Башар Асад с супругой Асмой сейчас находятся на домашнем карантине.

«Президент Асад с супругой будут продолжать свою работу на домашнем карантине, который продлится две-три недели», - говорится в заявлении администрации правительства.

Сообщается, что состояние сирийского президента и его супруги стабильное.

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