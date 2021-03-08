Ученые обнаружили «пятый слой» Земли 1 8.03.2021, 18:24

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Найдены признаки скрытой структуры внутри планеты.

Ученые обнаружили доказательства существования самого внутреннего ядра Земли, которое отличается по своей структуре от других известных слоев. Об этом пишет Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Изучая данные Международного сейсмологического центра о волнах, которые движутся внутри Земли, геологи Австралийского национального университета заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, которые предполагают новую "черту", простирающуюся примерно на 650 км от центра Земли.

"Это очень увлекательно - и может означать, что нам придется переписывать учебники!" - заявила по этому поводу ведущий автор исследования Джоан Стивенсон.

Как известно, в данное время в учебниках по геологии утверждают, что Земля имеет четыре слоя: кору, мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро. Про пятый слой существовали догадки еще более десяти лет, но обнаружить его до этого времени было невозможно.

По словам Джоан Стивенсон, изменения волн обнаружили незначительные различия в структуре железа, когда они двигались сквозь внутреннее ядро.

Эти изменения могут демонстрировать два отдельных события охлаждения в истории Земли, которые произошли 4,5 миллиарда лет назад.

фото: dailymail

фото: dailymail

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