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Госдепартамент расширил возможности для въезда в США

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  • 9.03.2021, 9:40
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Госдепартамент расширил возможности для въезда в США

Отменены запреты жителям 13 стран.

Предыдущая администрация Белого дома ввела запрет для граждан стран с преимущественно мусульманским населением въезжать в Соединенные Штаты

Большинство соискателей американских виз, которым было отказано во въезде в США из-за запрета, введенного бывшим президентом Дональдом Трампом, могут попросить пересмотреть принятое решение или подать новые заявки, сообщил Государственный департамент.

Президент Байден отменил запрет, введенный его предшественником Дональдом Трампом, в первый день его президентства – 20 января 2021 года – назвав это в своем заявлении «пятном на нашей национальной совести», передает «Голос Америки».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что заявители, которым было отказано в выдаче визы до 20 января 2020 года, должны подать новые заявки и оплатить новый регистрационный сбор. По словам Прайса, те, кому было отказано 20 января 2020 года или позже, могут потребовать пересмотра решения без повторной подачи своих заявок и без уплаты регистрационного сбора.

По данным Госдепартамента, с декабря 2017 года около 40 тысяч человек были лишены права въезда в Соединенные Штаты в соответствии с исполнительным указом.

При предыдущей администрации некоторые страны были добавлены, а другие исключены из списка. В конце президентства Дональда Трампа в него входили Мьянма, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Ливия, Нигерия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла и Йемен.

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