закрыть
9 марта 2021, вторник, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая

  • 9.03.2021, 11:04
Юристу Максиму Знаку продлили срок содержания под стражей до 9 мая
Максим Знак
Фото: tut.by

Политзаключенный незаконно удерживается под стражей с 9 сентября.

Юристу Максиму Знаку продлен срок содержания под стражей до 9 мая. Об этом tut.by сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

Максима Знака задержали 9 сентября. 25 января ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 9 марта, а на днях Знаку продлили еще на два месяца.

— Максиму вручили копию постановления о продлении срока содержания под стражей. Мы обжалуем решение следствия, — прокомментировал решение продлить содержание адвоката в СИЗО Дмитрий Лаевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў