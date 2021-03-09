Экс-глава Нацбанка прогнозирует коллапс белорусской экономики 6 9.03.2021, 14:49

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Тенденция содержать убыточные предприятия — раковая опухоль нашей экономки.

Сегодня стало известно, что золотовалютные резервы Беларуси за февраль сократились на 88,9 млн USD. Упоминание покупки валюты как источника пополнения резервов отсутствует уже третий месяц подряд. Также поступает ряд других сигналов, которые говорят о финансовой нестабильности белорусской экономики.

Белорусский ученый-экономист и экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич в интервью сайту Charter97.org заявил, что диктаторские методы управления экономикой приведут к ее коллапсу.

— Как сокращение золотовалютных резервов повлияет на финансовую стабильность в стране?

— Я полагаю, что это никак не повлияет. Дело в том, что эти колебания происходят постоянно, есть плюсы, есть минусы. Такой показатель как 7 миллиардов, уже числиться давно, несколько лет, поэтому я не вижу каких-то особых изменений.

Я не разделяю этой позиции, что это какой-то обвал — его пока нет. Пока есть достаточно стабильная ситуация. Вы посмотрите, бывает 7.3, 7.4, 7.2, ну и что? Ничего такого не происходит.

— Еще один фактор нестабильности — на протяжении 15 месяцев подряд белорусы скупают валюту. За этот период банки «потеряли» 2.2 миллиарда долларов. Еще один фактор — банки заставляют брать на баланс убыточные предприятия. В этом году стало известно о кейсе БМЗ, который фактически держится за счет кредитов от белорусских банков. Видите ли вы в этом опасность?

— Безусловно, здесь имеет место явная опасность. Это свидетельствует, что экономика наша больна, что она не выздоравливает. Есть много и других данных: это снижение объема чистой прибыли, нарастание кредиторской задолженности в реальном секторе, практически на всех крупных компаниях, на всех госпредприятиях. Это свидетельство глубинного кризиса, который медленно ведет к разрухе экономики. Медленно, потому что в условиях ручного управления это банкротство экономики можно растянуть по времени.

Путь банкротства экономики продолжается и мы наблюдаем его ежегодно на протяжении нескольких лет. Сегодня происходит еще большее углубление в этот глубинный кризис.

Мы давно наблюдаем, что за счет прибыли, скажем, от реализации минеральных удобрений, содержатся убыточные компании. Это было и раньше, но это тенденция постоянно нарастает. Это раковая опухоль нашей экономики, убыточность крупнейших компаний последние годы.

— Многие эксперты говорят о том, что Беларусь точь в точь повторяет сценарий девальвации 2011 года. Видите ли вы сходства ситуаций?

— Какое-то сходство всегда можно найти, но я бы сказал — время индивидуально. Сегодня есть большие проблемы, связанные с политической ситуацией в стране. С тем, что внешние инвесторы боятся вкладывать свой капитал в нашу экономику. Внешние инвесторы отказываются выделять кредитные ресурсы из-за того, что последний диктатор Европы все еще держится у власти. Эта ситуация сказывается негативно на привлекательность вложений в белорусскую экономику.

Мы наблюдаем отток кадров, отток инвестиций и отток специалистов информационной сферы. Отток происходит не только в высокоразвитые страны, но и в Украину, Польшу, Чехию. Это то, что приведет к коллапсу белорусской экономики.

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