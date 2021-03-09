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Посол Польши в ЕС: Дальнейшие санкции против режима Лукашенко неизбежны

  • 9.03.2021, 15:01
Посол Польши в ЕС: Дальнейшие санкции против режима Лукашенко неизбежны
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Анджей Садось заявил о необходимости плана поддержки демократической Беларуси.

Польский дипломат, представитель официальной Варшавы в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что дальнейшие санкции против режима Александра Лукашенко неизбежны, пишет сайт polskieradio.pl

Во время видеоконференции, организованной Постоянным представительством Польши при ЕС, в которой приняли участие послы 27 стран союза, а также США, Великобритании и Канады, представители Еврокомиссии, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы, он заявил о необходимости плана поддержки демократической Беларуси.

Польский посол добавил, что речь шла и о программе экономической поддержки демократической Беларуси. Это польская идея, поддержанная в прошлом году главами стран ЕС.

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