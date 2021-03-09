Лукашенковский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь 20 9.03.2021, 19:26

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Получат ли белорусские власти зеркальный ответ?

МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь в связи с «грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях», передает nn.by.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД.

Напомним, дипломатический конфликт между Беларусью и страной-соседкой разгорелся в начале октября. Белорусский МИД 2 октября потребовал у посольства Польши в Минске сократить количество дипломатов, работающих в нашей стране. А также настоятельно попросил отозвать посла в Варшаву для консультаций. В итоге посол Польши покинул Беларусь.

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