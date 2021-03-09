Белорусские сигареты на более 100 тысяч долларов изъяли в Польше

Белорусские сигареты на более 100 тысяч долларов изъяли в Польше7
- 9.03.2021, 21:55
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Их везли из Беларуси в Польшу в грузовых поездах.
За последние несколько дней польские пограничники и таможенники задержали пять партий сигарет в Тересполе. Их везли из Беларуси в Польшу в грузовых поездах. Всего было изъято почти 29,4 тысячи пачек сигарет. Их стоимость оценивают в 440 тысяч злотых (около 115 тысяч долларов), передает strazgraniczna.pl.
В трех случаях сигареты были спрятаны в вагонах со щепой, в одном – в бетонных блоках. Еще в одном случае 12,4 тысяч пачек сигарет обнаружили в вагоне с ДВП.
Кроме этого, партию сигарет на 17 тысяч долларов обнаружили в грузовом поезде в Бяло-Подляске, сообщает Люблинская таможня.