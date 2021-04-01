С позором из Грузии 3 1.04.2021, 11:52

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Владимир Познер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России грузинская пощечина Познеру произведет впечатление.

Занимавшийся антигрузинский пропагандой Познер, решивший отметить в Грузии день рождения, после массовых протестов и забрасывания яйцами, на рысях стартовал из Грузии в Россию, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Познер похож на старый, смытый кусок мыла. Готов полоскаться в любых руках. Его жизненное кредо – угождать имеющим власть и деньги, быть «своим» для остальных. Для тех, кто может завтра получить власть и деньги.

Познер служил всем, зарабатывал на всех: коммунистах, американцах, ельцинистах, путинцах. Осторожно фрондировал, когда нужно, показывая оппозиции, что он чуть ли не свой, но вынужденный работать «в тылу врага».

Что явила гордая Грузия. Во-первых, что на свои подлые деньги Познер не может купить то, что хочет. Во-вторых, значение хорошей памяти, не желающей забывать Познеру его заявлений.

Познер прилетел в Россию. Зализывать раны. Здесь его не то, что бы хорошо примут. У нас он скроется в огромной бочке равнодушия. Но, думаем, что и в России грузинская пощечина Познеру произведет впечатление.

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