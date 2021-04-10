«Это лучше, чем лежать под ИВЛ»: как белорусы прививаются от COVID-19 10.04.2021, 9:11

В течение последних недель прививки смогли сделать белорусы, работающие в крупных компаниях.

8 апреля Минздрав объявил о старте массовой вакцинации от COVID-19. Правда, начала прививать желающих только 34-я минская поликлиника. Остальные пока что только ведут запись.

В течение последних недель прививки смогли сделать белорусы, работающие в крупных компаниях, которые заключили договоры с поликлиниками. "Еврорадио" пообщалось с теми, кто уже привился доступными в нашей стране вакцинами.

"Это лучше, чем лежать под ИВЛ"

Чтобы записаться на вакцинацию, объясняют в поликлинике №34, нужно всего лишь позвонить и продиктовать свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Позже (когда — неясно) вам перезвонят для планирования визита для прививки.

— Нужно ли сдавать дополнительные обследования перед прививкой? Есть информация, что при наличии антител к COVID-19 прививка может оказаться бесполезной, — задаем такой вопрос.

— Никаких предварительных анализов сдавать не нужно. Вы приходите на прием к врачу, а он уже может что-то назначить, если будет необходимость, — отвечают в справочной поликлиники.

В белорусских поликлиниках прививают двумя видами вакцин: российской "Спутник V" и китайской "Vero Cell". В обоих случаях нужно сделать два укола, между которыми должен пройти 21 день.

Павел, айтишник из Минска, вчера получил уже вторую, последнюю прививку российской вакцины. Такую возможность ему предложили на работе.

— Перед инъекциями врач делал стандартные измерения: температура, пульс, давление. Плюс спрашивали про острые и хронические заболевания и аллергии, — рассказывает Павел.

— Как ты чувствовал себя после прививок?

— После первой прививки у меня были мелкие побочки — повышенная утомляемость и сонливость, головная боль и боли в месте инъекции как после сильного ушиба. После второй прививки "словил" на первый день температуру около 38 градусов и минимальную головную боль. Потом снова появилась боль в месте инъекции, она пока еще до конца не прошла. У меня все прошло достаточно мягко. Друзья рассказывали, что у них после второй прививки температура поднималась до 40 градусов.

— Не пожалел, что вакцинировался?

— В любом случае все вышеописанное гораздо лучше, чем болеть, если бы вдруг пришлось под ИВЛ лежать. Через три недели сдам кровь. Говорят, что спустя это время появляется нужный титр IgG.

"У папы не было реакции, мама чувствовала себя плохо"

Минчанка Яна привилась уже двумя дозами российской вакцины "Спутник". Девушка, а также ее молодой человек и родители столкнулись с побочными действиями прививки.

— В поликлинике измерили температуру, посмотрели горло, уточнили, чувствовала ли я недомогание в последнюю неделю. Укололи, оставили на полчаса в коридоре, периодически выходили уточнить, все ли хорошо. С ночи и до вечера следующего дня была температура (до 38 °С у парня, у меня не выше 37,5 °С), болела рука вокруг места укола. Вообще мышцы и кости болели как при гриппе. Ничего особо ужасного не было. К вечеру следующего дня все симптомы прошли как будто. После второго укола —все то же самое, может, только менее ярко выражено, — рассказывает Яна.

У папы не было никакой реакции на прививки, антитела появились. У мамы была температура выше 38 градусов, после обеих прививок она себя чувствовала неважно. Врачи говорят, это редкость. Больше реакций на прививку среди молодежи, потому что иммунитет реагирует сильнее.

— А почему решили сделать прививку?

— Потому что надоело бояться. Хотим работать не из дома, ходить в кино, в кафе, куда хочет ребенок, путешествовать. За год было столько историй от друзей и знакомых: как 30-летние попадали на ИВЛ, как месяцами после легко перенесенного ковида друзья жили с жесточайшим постковидным синдромом. Весь этот год мы достаточно ответственно самоизолировались, но очень от этого устали. Если можно привиться и чувствовать себя спокойнее и свободнее — почему нет?

От недомогания на сутки о своем решении мы не пожалели, конечно. Что будет дальше, пока неясно. На сколько хватит прививки — не знают пока даже врачи. Но мы планируем регулярно делать тесты, проверять антитела.

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