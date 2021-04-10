Ученые выяснили, употребление какого алкоголя может защитить зрение 1 10.04.2021, 14:18

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Исследование провели в Имперском колледжа Лондона.

Ученые Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из лондонской глазной клиники показали, что умеренное употребление алкоголя снижает шансы на операцию по удалению катаракты почти на четверть. Для достижения этого эффекта предпочтительнее вино. 5 и более стаканов в неделю сокращают потребность в хирургии катаракты на 23%, сообщает cursorinfo.co.il.

Причина этой связи до сих пор неясна, но ученые считают, что в красном вине особенно много антиоксидантов и полифенолов. Они защищают зрение от различных болезней. В целом было показано, что употребление до 14 напитков в неделю — максимум, разрешенный британскими врачами — снижает вероятность хирургического вмешательства по удалению помутневших хрусталиков.

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