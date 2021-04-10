Водитель экскаватора, откапавший Ever Given: Я работал круглосуточно 6 дней подряд, чтобы освободить корабль 10.04.2021, 16:24

Фото: Reuters

Крошечный экскаватор рядом с огромным судном в Суэцком канале породил десятки мемов.

Водитель экскаватора, который откапывал огромный контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, рассказал, что не хотел стать «звездой мема», но внимание стимулировало его работать упорнее. Об этом мужчина рассказал Business Insider (перевод — nv.ua), комментируя фото его экскаватора у огромного контейнеровоза, которое мгновенно породило множество мемов.

В Египте и за рубежом люди проектировали различные проблемы на массивный корабль и использовали крошечный экскаватор рядом, чтобы показать свои маленькие усилия для их решения.

This is officially the most accurate boat meme. pic.twitter.com/ekmMHcVZAM — Lacy Baugher-Milas (@LacyMB) March 29, 2021

Водитель экскаватора, 28-летний Абдулла Абдул-Джавад, первым прибыл к гигантскому суду, которое перекрыло Суэцкий канал. Он работал почти круглосуточно шесть дней подряд, чтобы освободить корабль.

Мужчина признался, что не хотел стать звездой мема, но внимание заставило его работать больше.

«Ну, дело в том, что они высмеивали это. Они сказали: администрация Суэцкого канала предприняла меры, но прислала оборудования размером с зерно риса», - рассказал он изданию.

«Я был немного расстроен. Но я был настолько мотивирован, потому что хотел, чтобы мир сказал: "Он это сделал"», - добавил Абдулла Абдул-Джавад.

Сам он о лавине мемов узнал последним, уже когда завершились работы. Он рассказал, что изнутри своего экскаватора не заметил фотографа, который делал известное сегодня фото.

«Я действительно не обращал внимания ни на что из этого», - сказал водитель экскаватора.

По его словам, шутки о застрявшем корабле совсем не вызывали смеха у членов экипажа Ever Given и всех, кто работал над освобождением судна, ведь работа была очень напряженной.

Кроме того, как отметил Абдул-Джавад, работать под гигантским контейнеровозом было даже страшно. Мужчина волновался, что вместо того, чтобы сдвинуть корабль с места, он нарушит равновесие судна и оно опрокинется.

«Если вы видите размер корабля и размер экскаватора, это абсолютно страшно», - рассказал он.

То, что он работал под самым кораблем получилось случайно: еще два работника экскаваторов прибыли на место происшествия позже и поэтому им поручили отгружать выкопанный Абдуллой песок.

«Они застали меня там в работе, и сказали: "Хорошо, этот парень у воды. Сейчас никто не мешает"», - рассказал он.

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Длина контейнеровоза - 400 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни.

29 марта судно удалось снять с мели. Для этого спасателям пришлось вытащить 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.

По подсчетам египетских властей, сумма ущерба от блокирования Суэцкого канала составляет около миллиарда долларов.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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