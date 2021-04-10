закрыть
10 апреля 2021, суббота, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Pfizer и BioNTech готовы прививать подростков от коронавируса

  • 10.04.2021, 18:35
Pfizer и BioNTech готовы прививать подростков от коронавируса

Клинические испытания доказали, что вакцина безопасна и эффективна для 12-15-летних.

Компании Pfizer и BioNTech попросили американского регулятора одобрить использование их вакцины от COVID-19 для 12-15-летних подростков, передает «Голос Америки» .

В настоящий момент в США эту вакцину разрешено использовать достигшим 16-летнего возраста. Согласно Pfizer и BioNTec, клинические испытания доказали, что вакцина безопасна и эффективна для 12-15-летних.

Соответствующее решение должно принять Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Джанет Вудкок, действующая глава FDA, написала в «Твиттере», что Управление изучит этот запрос «так быстро, насколько возможно», однако не может предсказать, сколько времени займет этот процесс.

Компании Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины для 12-18-летних.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина