Pfizer и BioNTech готовы прививать подростков от коронавируса 10.04.2021, 18:35

Клинические испытания доказали, что вакцина безопасна и эффективна для 12-15-летних.

Компании Pfizer и BioNTech попросили американского регулятора одобрить использование их вакцины от COVID-19 для 12-15-летних подростков, передает «Голос Америки» .

В настоящий момент в США эту вакцину разрешено использовать достигшим 16-летнего возраста. Согласно Pfizer и BioNTec, клинические испытания доказали, что вакцина безопасна и эффективна для 12-15-летних.

Соответствующее решение должно принять Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Джанет Вудкок, действующая глава FDA, написала в «Твиттере», что Управление изучит этот запрос «так быстро, насколько возможно», однако не может предсказать, сколько времени займет этот процесс.

Компании Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины для 12-18-летних.

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