Израильские медики обнаружили более устойчивый к вакцине Pfizer штамм коронавируса 1 11.04.2021, 8:19

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Проведено первое в мире исследование, основанное на реальных данных.

Южноафриканский штамм коронавируса гораздо более устойчив к вакцине производства Pfizer/BioNTech.

Об этом говорится в исследовании израильских ученых из Тель-Авивского университета и специалистов сети медицинских учреждений Клалит, пишет The Times of Israel.

Ученые взяли анализы у 150 вакцинированных граждан Израиля, тест на коронавирус оказался положительным.

Доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, которые не получили прививку.

По словам главного автора исследования профессора Ади Стерна, специалисты ожидали только один случай данной мутации, но получили восемь. Ученые пришли к выводу, что южноафриканский штамм более устойчив к вакцине, чем британский или исходный вариант.

«Это первое в мире исследование, основанное на реальных данных, показывающих, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта по сравнению как с исходным вирусом, так и с британским», — отметили ученые.

Специалисты добавили, что делать окончательные выводы слишком рано. Для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследовательскую работу.

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