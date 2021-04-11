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Белорусы Варшавы призвали ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко

  • 11.04.2021, 16:15
  • 1,452
Белорусы Варшавы призвали ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко

Фотофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото еженедельной акции солидарности в Варшаве (Польша). Белорусы призвали ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.

Отметим, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников предложил:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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