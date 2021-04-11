Белорусы Варшавы призвали ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко
- 11.04.2021, 16:15
- 1,452
Фотофакт.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото еженедельной акции солидарности в Варшаве (Польша). Белорусы призвали ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко.
Отметим, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников предложил:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений.