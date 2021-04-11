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Китай будет смешивать свои вакцины из-за неэффективности

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  • 11.04.2021, 16:46
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Китай будет смешивать свои вакцины из-за неэффективности

В Беларуси используется китайская вакцина компании Sinopharm.

Директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что эффективность китайских вакцин от COVID-19 — низкая. Для ее увеличения правительство рассматривает вариант смешивания препаратов, пишет «Новое время» со ссылкой на Associated Press.

Он рассказал, что вакцины, произведенные в Китае, защищают недостаточно эффективно.

«Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать различные вакцины различных технических направлений для процесса иммунизации», — сказал Гао Фу во время пресс-конференции в субботу, 10 апреля.

Пекин уже распределил сотни миллионов доз препарата в другие страны. Также Китай пытался вызвать сомнения в эффективности западных вакцин, в частности Pfizer/BioNTech. В то же время чиновники не ответили на вопрос об официальных изменениях в планах, хотя один из представителей центра заявил, что разработчики работают над вакцинами, используя технологию мРНК, которой придерживались западные страны.

Вакцина от Sinovac Biotech Ltd. во время клинических испытаний в Бразилии показала эффективность на уровне 50,4%. Производитель утверждает, что вакцина предотвращает тяжелое течении болезни в 80% случаев. Вакцина от Sinopharm эффективна на 79,3%, а от CanSino — на 65%. Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в Китае пока не одобрили.

Отметим, что в Беларуси также прививают вакциной компании Sinopharm.

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