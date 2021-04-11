СМИ назвали вероятного кандидата в советники Байдена по России 11.04.2021, 18:17

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C 2013 года он возглавляет Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру известного политолога и специалиста по России Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет The Insider.

C 2013 года он возглавляет Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона.

В 2017 году Рожански заявлял, что президент России Владимир Путин «представляет огромную проблему» для США

Администрация Байдена собирается ввести новые санкции в отношении России, которые затронут близких к Путину людей. США также намерены выслать группу российских дипломатов и ввести новые ограничения в отношении «Северного потока 2».

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