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Украинский иммунолог о COVID-19 в Киеве: Все палаты заняты детьми

  • 11.04.2021, 21:02
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Украинский иммунолог о COVID-19 в Киеве: Все палаты заняты детьми
Фото: тАСС

Ситуация действительно тяжелая.

В Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 много детей. Об этом член украинской национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий сообщил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое опубликовано 11 апреля.

"В Киеве, к сожалению, действительно более чем на 100% заняты койки во взрослых стационарах. Я сейчас больше занимаюсь вопросами вакцинации, но периодически приезжаю на работу, вот был на работе, проходил по коридорам, видел, что практически все палаты, боксы заняты детьми, непонятно, что с родителями", – сказал он.

По словам иммунолога, его коллеги говорят: "За две недели имеем такое количество детей, как за последние полгода".

"То есть это ощутимо, потому что если болеют дети, значит, взрослые болеют еще больше", – подчеркнул Лапий.


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