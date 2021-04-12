Андрей Пионтковский: Путин «взвешен и найден очень легким» 6 12.04.2021, 8:44

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Он заигрался со своим шантажом и загнал себя в тупик.

Сайт kasparov.ru поговорил с политологом и публицистом Андреем Пионтковским о целях Владимира Путина в отношении Украины, дальнейших действиях российских военных и о том, к чему приведет военная эскалация.

— Мы наблюдаем эскалацию ситуации на востоке Украины. Российские войска демонстративно наращивают свою группировку на границе. Как вам кажется, какие будут дальнейшие шаги Путина? У него есть план? Это просто демонстрация силы или попытка захвата новых территорий?

— Многие эксперты утверждают, что все эти действия всего лишь операция шантажа, угрозы, демонстрации силы, как в отношении Украины, так и в отношении США. Я бы охотно согласился с такой точкой зрения, потому что другой ответ слишком страшен — подготовка к реальной крупномасштабной войне.

Но если мы говорим, что это операция запугивания с целью шантажа, то мы должны ответить: а в чем заключается шантаж? Что именно требует Путин от Украины и США, чтобы он успокоился и прекратил всю эту истерию?

Дело в том, что это не просто желание захватить новые территории, например расширить ОРДЛО до границы Луганской и Донецкой областей. Это не пограничный конфликт, как, например, между Индией и Пакистаном, где они спорят о разделе Кашмира. Подобный конфликт можно было бы если не решить, то как-то заморозить. Но Путина интересует вся Украина. Ведь ОРДЛО для него важно не само по себе, а как инструмент покорения всей Украину. Его стратегия заключается в том, чтобы легализовать этот военно-террористический плацдарм России, ничего в нем не меняя, сохраняя там два армейских корпуса, всевластие российских спецслужб, пыточные подвалы для патриотов Украины. Легализовать ОРДЛО в правовом и политическом поле Украины, заставить ее изменить Конституцию, втолкнуть эту раковую опухоль внутрь Украины и тем самым уничтожить ее как независимое государство.

Проблема Путина с Украиной это не претензия на какую-то часть ее территории.

Украина — экзистенциальная проблема не только для Путина, но и для всей беснующейся на телевизионных каналах имперской "элиты". Для Москвы неприемлемо само существование независимой Украины.

— Насколько это реалистично?

— Это абсолютно нереалистично. Допустим, он разобьет украинскую армию, займет Киев, Львов, оккупирует территорию Украины. Как он будет поддерживать власть на этой территории?

А его спор с США заключается в том, что он требует для себя так называемую новую Ялту: согласия США на то, что все постсоветское пространство является зоной исключительного доминирования РФ и он может делать на этом пространстве все, что он захочет. Он никогда этого не добьется от американской администрации. Что касается Украины, то министр обороны США Ллойд Остин и президент США Джо Байден заверили в недавних телефонных разговорах своих украинских коллег, что США никогда не признают этих претензий Путина и Украина не окажется одной перед лицом российской агрессии.

Есть одна популярная у экспертов метафора — Путин играет в так называемого "слабака". Была такая игра среди американской золотой молодежи в 60-е годы прошлого века — два автомобиля направляются навстречу друг другу и слабак сворачивает. Так вот выяснилось, что ни украинский "слабак", ни американский "слабак" уступать не собираются. Украина не откажется от своего суверенитета, а США не согласятся на новую Ялту.

Путин заигрался со своим шантажом и загнал себя в тупик. Теперь нужно либо прекращать безумную истерию и первому сворачивать, признавая себя слабаком, либо идти на самоубийственную для режима эскалацию..

Мне кажется, что, вероятнее всего, Путин и его окружение выберут военную эскалацию и, более того, роковое решение уже принято. Они все страдают имперским безумием и в определенном смысле ведут себя как лучшие ученики Бжезинского, который когда-то сказал, что с Украиной Россия еще может считаться империей, а без Украины никакой империи не будет.

Вот уже 2 недели ведется интенсивная пропагандистская подготовка в духе нацистского Глейвица – распятые мальчики, новые Сребреницы на территории Донбасса. А в последние дни из разных регионов страны стали поступать тревожные свеления о мобилизации госпиталей и моргов на случай военных действий. И, наконец, в субботу в ОРДЛО был заброшен десант гиен-военкоров для правильного освящения грядущих событий

— Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией. Помимо наблюдения, какие действия могут последовать, если Россия будет действовать агрессивнее?

— Очень четко об этом сообщили Остин и подтвердивший на следующий день его слова Байден. Я прочел на сайте Пентагона заявление Остина и оно было даже более решительным, чем то, что мы увидели в украинском пресс-релизе: "Мы, Соединенные Штаты, не допустим российской агрессии. Украина не останется одна.".

Дело не только в симпатиях США к справедливой борьбе украинского народа против агрессора. Если бы дело было только в симпатиях, то можно было бы ограничиться озабоченностью, назвать Путина еще раз убийцей и ничего другого не сделать, как это уже было в 2008 году в Грузии и в той же Украине в 2014. Но речь идет на этот раз о фундаментальных проблемах безопасности самих США.

Если после 7 лет уговоров и переговоров, форумов и форматов путинская агрессия безнаказанно продолжается, то это означает полное обрушение системы безопасности в Европе и что Путин может теперь делать на этом континенте, что угодно. Ходить по европейским странам как по своему буфету. Следующей, естественно, будут страны Балтии, как акт “воссоединения разделенного русского народа”.

Если Путин продемонстрирует всем слабость США в Европе, то и все позиции Штатов в Азии обнуляются немедленно. Создастся стратегический вакуум, который откроет Китаю благоприятные перспективы для реализации его агрессивных замыслов. Позволить Путину сейчас демонстративно достигнуть успеха его агрессии в Украине означало бы уход США и Запада в целом из мировой истории.

О реакции США на возможную российскую агрессию власти РФ поставлены в известность. Джейк Салливан говорил с Патрушевым. На того беседа произвело такое впечатление, что на следующий день он неожиданно появился на российских экранах и хныкал, что ему угрожали.

Меры будут приняты прежде всего экономического характера. Это уже не экономические санкции, а тотальная экономическая война. Прежде всего отключение от SWIFT, нефтяное эмбарго и арест “русского триллиона” ( активов российской верхушки в юрисдикции США). Эффект их окажется разрушительные как для российской экономики так и для привычного образа жизни правящей клептократии.

Что касается военной сферы, то будет сделано все, кроме одного — американские дивизии не будут посланы на восток Украины. Советники, инструкторы, любое самое современное вооружение будет поставляться, и это уже делается. Американские эсминцы уже входят в Черное море. Аналогичные шаги предпримет и союзник США по НАТО Турция.

Путин сам себя загнал в эту ловушку настойчивым продавливанием своей интерпретации минских соглашений. В первый год президентства Владимира Зеленского складывалось впечатление, что Украина движется по капитулянтскому пути фактического присоединения к ОРДЛО. Все это закончилось в марте прошлого года, когда Андрей Ермак подписал со своим куратором Козаком очередной и самый скандальный совместный протокол о консультативном совете, некой совместной верхней палате ОРДЛО и Украины. Этот протокол был сорван возмущением гражданского общества, и с того момента позиция высшей украинской власти все более стала формироваться не предателем Ермаком, а коллективным украинским Маннергеймом ( Кулеба, Данилов, Резников). Украина окончательно отвергла навязываемый ей план разрушения украинской государственности через внедрение в ее тело раковой опухоли ОРДЛО. В ответ военные преступники Путин и Козак начали открыто грозить Украине уничтожением в ходе масштабной военной агрессии.

— По последним опросам, Путину доверяют все меньше людей. Насколько его агрессивная политика может сказаться на его рейтинге?

— Никакого крымнашистского эффекта, "патриотически"-шовинистического, не будет абсолютно. Кроме того, планируется большая война с неизбежно большими жертвами. Напомню, что когда в 2014 году начались, в ходе гибридной войны, потери в Донбассе, это стало самой секретной информацией в России. Преследовали Льва Шлосберга, который в Пскове обнародовал эту информацию. И с этой точки зрения военная эскалация безумна и самоубийственна. Потери вызовут недовольство даже у лояльных сегодня обывателей.

Тем не менее мне кажется, что путинский режим находится в опасном состоянии наркотического опьянения собственной демагогией.

Когда я наблюдаю людей, выступающих на российских каналах, я вижу, что они уже верят в ту чушь, которую они несут. Чего же мы хотим от Патрушева, Путина, Золотова? Они же не сверхлюди, а очень ограниченные мелкие чиновники, выросшие из бандитского Петербурга.

— Есть ощущение, что власти примирились с санкциями, разрывом отношений с европейскими странами на фоне Украины и отравления Навального. Их действия сейчас — это игра ва-банк. Государство будто готово установить железный занавес. Или все эти действия показывают агонию режима? Что вы думаете об этом?

— Ни одного выстрела еще не было, только слухи, а доллар падает на бирже. В случае железного занавеса никакой биржи уже не будет, закроются все обменные пункты. Это экономическая катастрофа, которую режим не переживет. Но овладевшая большинством элиты имперская идея — доминировать на постсоветском пространстве — настолько сильна, что она толкает режим на абсолютно самоубийственный шаг.

— Зачем тогда режим идет на этот шаг?

— Путин надеется на европейский фактор, персонально на Макрона. Мне кажется, расчет Кремля таков: начинается война ударом по украинским войскам и в течение короткого времени Кремль достигает каких-то ощутимых территориальных успехов. Например, берет Мариуполь, продвигается к Азовскому побережью или возьмет Херсон и установит контроль над Северо-Крымским каналом. В это время на сцену выскакивает Макрон. С ним даже не надо договариваться, это типичное поведение французских президентов. Франция в ходе Второй мировой войны потеряла статус мировой державы, и с тех пор все французские президенты озабочены имитацией величия Франции. Саркози прибежал с бумажкой о мире в 2008 году. Он сослужил тогда Путину важную службу. Мирным соглашением он закрепил и легализовал российские территориальные.

Так вот, прибегает Макрон в Кремль, Киев, Вашингтон, пытается убедить своей миротворческой миссией и достигает какого-то перемирия под самыми замечательным лозунгом "прекратить кровопролитие". Тем самым закрепляет новый территориальный успех Путина и наказание им непокорной Украины. Частью этого мирного урегулирования будет в том числе и отказ американцев от введения адских санкций. Вот примерно на это рассчитывает, как мне кажется, Путин.

Еще он рассчитывает на одного человека внутри администрации Байдена, а именно на господина Керри — бывшего госсекретаря. Недавно состоялся визит Лаврова в Китай и Индию. После того как американцы озвучили свои предупреждения, в частности об отказе от SWIFT, Лавров сразу направился в Китай, чтобы обсудить с коллегами, как Китай может в этом случае спасти Москву. Там он выступил на пресс-конференции с риторическим вопросом, а не стоит ли нам, дорогие товарищи, самим отказаться от SWIFT и любой другой денежной платформы, основанной на долларе. Потом он приехал в Индию, и совершенно случайно в одной гостинице с ним оказался Керри. Состоялась их встреча, на которой Лавров пытался активизировать стопроцентного капитулянта, которым он уже успешно манипулировал как доминантный самец в 2012-2016 годах

Думаю, однако, что никакие макроны, керри и ермаки Путину уже не помогут. И убедил меня в этом 11 апреля президент Турции Эрдоган своим исключительно дружелюбным по адресу Украины и неожиданно враждебным по отношению к России заявлением на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре.

Циничный и расчетливый Эрдоган никогда не решился бы на свои вчерашние "антироссийские выпады", если бы не знал достоверно, что Путин уже "взвешен и найден очень легким".

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