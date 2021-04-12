Заявившего о нерентабельности российской нефти главу Роснедр собрались уволить 12.04.2021, 10:16

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Евгений Киселев констатировал исчерпание резерва крупных нефтяных залежей в России.

Правительство России может сменить главу Роснедр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Возглавляющий ведомство с 2016 года Евгений Киселев может отправиться в отставку - такой сценарий обсуждается в кабмине, говорят источники агентства.

Причины отставки не называются, а Минприроды РФ ситуацию не комментирует.

Горный инженер-геолог по профессии, начинавший карьеру на Урале и посвятивший геологии всю жизнь, Киселев отметился серией пессимистичных оценок состояния российской нефтяной отрасли.

Сразу после назначения, в 2016 году, он констатировал исчерпание резерва крупных нефтяных залежей в России. «Ничего крупного не осталось. Фонд открытых месторождений исчерпан», - говорил он.

В апреле 2021-го Киселев заявил, что хотя общих запасов нефти в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но большая их часть экономически не рентабельна.

«Рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет», - сказал он. Две трети нефти, найденной в недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы, расположенные, в частности, в Арктике. Но при текущих ценах - около 60 долларов за баррель - добывать арктическую нефть, по словам Киселева, проблематично: нужно 110-120 долларов за бочку.

19 лет добычи при текущих запасах - это «условный, индикативный показатель», подчеркнул глава Роснедр: «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться». Пока, впрочем, в сфере технологий добычи на шельфе изменений пока не наблюдается, констатировал Киселев.

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