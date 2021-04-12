закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 10:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Индии объявили о начале четвертой волны коронавируса

  • 12.04.2021, 10:25
В Индии объявили о начале четвертой волны коронавируса

Около 65% заболевших — граждане моложе 45 лет.

В индийской столице Дели началась четвертая волна коронавируса. Об этом заявил главный министр города Арвинд Кеджривал, сообщает РБК со ссылкой на индийские СМИ.

«В Дели мы боролись с тремя волнами [COVID-19]. Четвертая волна опасна. Она распространяется быстро», — сказал Кеджривал.

Он добавил, что в середине марта в городе фиксировали менее 200 случаев заражения в день, но за последние сутки в столице страны зарегистрированы 10 722 заболевших. Эту цифру он назвал рекордной. При этом, по словам министра, в субботу, 10 апреля, в Дели было выявлено 7 897 новых заражений.

Кеджривал отметил, что 65% заболевших жителей города — граждане моложе 45 лет. Он призвал правительство расширить кампанию по вакцинации населения, убрав возрастной ценз. Сейчас приоритет при вакцинации отдается гражданам старше 60 лет, а также людям в возрасте от 45 до 49 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.

Граждан он призвал не выходить из дома без надобности и обращаться в больницы лишь в случае необходимости. Кроме того, Кеджривал объявил об увеличении числа проводимых ежедневно тестов до 120 тыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина