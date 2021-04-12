Госдеп США: Из-за действий Китая коронавирус вышел из-под контроля быстрее 1 12.04.2021, 10:53

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Вашингтон считает, что Пекин должен был оперативно предоставить информацию международным экспертам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вышло из-под контроля из-за действий Китая. Об этом он заявил в интервью каналу NBC, опубликованном 11 апреля, пишет "Гордон".

"Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID не делал того, что нужно было сделать, а именно – в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени – обеспечить настоящую прозрачность", – сказал Блинкен.

По его мнению, в результате таких действий Китая "вирус вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае".

Он обратил внимание на необходимость создать более надежную глобальную систему безопасности в области здравоохранения – чтобы убедиться, что пандемия, подобная распространению COVID-19, не повторится, или, если повторится, – быть готовыми ослабить ее влияние.

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