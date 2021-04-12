Сила санкций: в РФ не могут достроить аварийно-спасательное судно 1 12.04.2021, 13:49

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Судостроительная корпорация пытается найти подрядчика, но пока безрезультатно.

Как стало известно, завершение достройки многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив», которую уже более десяти лет ведет Амурский судостроительный завод, столкнулось с проблемами из-за санкций. Европейские компании отказались проводить инспекцию, монтаж, пусконаладку и испытания закупленного почти десять лет назад пропульсивного оборудования Rolls-Royce и интегрированной системы управления Kongsberg. Объединенная судостроительная корпорация пытается найти подрядчика, но пока безрезультатно. Собеседники на рынке полагают, что верфи придется закупать новое оборудование, что может стоить минимум 1 млрд руб, пишет sprotyv.info.

Как следует из данных сайта госзакупок, в середине марта АСЗ объявил конкурс с максимальной ценой 79 млн руб. с НДС на выполнение работ по шефмонтажным, пусконаладочным, а также швартовым и ходовым испытаниям двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Само оборудование, как указано в документах, было поставлено в 2011–2012 годах.

Также, согласно контракту, необходимо выполнить аналогичные работы в отношении интегрированной системы управления Kongsberg Maritime, в том числе инспекцию оборудования после длительного хранения. Срок исполнения работ — декабрь 2021 года. На конкурс не было подано ни одной заявки.

Судно должно быть сдано в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено. После судебных разбирательств контракт был расторгнут, деньги возвращены бюджету. За это время Nordic Yards в Висмаре, принадлежащая тогда Виталию Юсуфову (продана в 2016 году малайзийской Genting), построила почти за 6 млрд руб. два аналогичных судна — «Берингов пролив» и «Мурман». В 2018 году было принято решение достроить «Керченский пролив» и назначить ОСК единым исполнителем. Стоимость строительства тогда оценивалась в 4,6 млрд руб., заказ для ОСК грозил быть убыточным. Предполагалось, что судно будет сдано в декабре 2020 года, но оно было спущено на воду лишь в конце октября.

Источники отрасли рассказывают, что оборудование пригодно для работы, нужно провести небольшой ремонт из-за срока хранения — например, на ВРК заменить резиновые прокладки. На такие работы можно было бы найти азиатские компании, но ОСК необходимы гарантийный срок и проведение обслуживания. Собеседники полагают, что найти подрядчиков не удастся, а значит, придется закупать новое оборудование, что может обойтись не менее чем в 1 млрд руб.

В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций по наладке имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. Еще два собеседника утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не «возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время». Один из них сомневается, что ОСК предоставят из бюджета еще 1 млрд руб., и в таком случае проект может быть заморожен.

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