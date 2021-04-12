закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Российский наемник во время празднования Дня космонавтики выстрелил себе в голову

12
  • 12.04.2021, 20:28
  • 8,240
Украинская разведка: Российский наемник во время празднования Дня космонавтики выстрелил себе в голову
иллюстрационное Фото

Инцидент произошел в Луганской области.

На временно оккупированных территориях Луганской области наемник российско-оккупационных войск получил смертельное ранение в голову во время празднования Дня космонавтики. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook 12 апреля.

В ОТУ "Север" подчеркнули, что подразделения операции Объединенных сил придерживаются режима прекращения огня.

"По данным разведки, 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5 на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск. Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении своих "воинов" с оружием, пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников", – сообщили в штабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина