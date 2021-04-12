Украинская разведка: Российский наемник во время празднования Дня космонавтики выстрелил себе в голову 12 12.04.2021, 20:28

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иллюстрационное Фото

Инцидент произошел в Луганской области.

На временно оккупированных территориях Луганской области наемник российско-оккупационных войск получил смертельное ранение в голову во время празднования Дня космонавтики. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook 12 апреля.

В ОТУ "Север" подчеркнули, что подразделения операции Объединенных сил придерживаются режима прекращения огня.

"По данным разведки, 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5 на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск. Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении своих "воинов" с оружием, пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников", – сообщили в штабе.

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