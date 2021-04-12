Около полутора тысяч фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕC и Украину 12.04.2021, 21:06

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иллюстрационное Фото: kurs.com.ua

Самая большая очередь зафиксирована в «Каменном Логе».

Большегрузы скопились в ожидании очереди на пересечение границы Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, передает naviny.online.

Из оперативной информации на сайте Госпогранкомитета следует, что наиболее сложная ситуация сложилась на выезде в литовском направлении — своей очереди ждут более 1260 водителей фур. Самая большая очередь зафиксирована в «Каменном Логе», где скопилось свыше 550 грузовиков.

Выезда в Латвию ожидают более 150 фур, в Польшу — более 280.

В качестве причин такой ситуации указываются сбои в работе оборудования и празднование Пасхи.

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