В Минске вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Минске вводят новые ограничения из-за COVID-195
- 12.04.2021, 21:36
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Что изменится?
Минские власти вводят новые ограничения из-за COVID-19. Это предусмотрено изменениями, внесенными в прежнее решение с санитарными правилами для столицы. Они опубликованы на сайте Мингорисполкома.
Культурные и спортивные мероприятия теперь можно проводить при заполняемости зала не более чем на 50%.
Среди других условий — использование только посадочных мест, рассадка зрителей не менее 1-1,5 метра друг от друга.