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В Минске вводят новые ограничения из-за COVID-19

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  • 12.04.2021, 21:36
  • 5,492
В Минске вводят новые ограничения из-за COVID-19
Фото: Reuters

Что изменится?

Минские власти вводят новые ограничения из-за COVID-19. Это предусмотрено изменениями, внесенными в прежнее решение с санитарными правилами для столицы. Они опубликованы на сайте Мингорисполкома.

Культурные и спортивные мероприятия теперь можно проводить при заполняемости зала не более чем на 50%.

Среди других условий — использование только посадочных мест, рассадка зрителей не менее 1-1,5 метра друг от друга.

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