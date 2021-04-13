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Задержан глава партии БНФ Григорий Костусев

  • 13.04.2021, 7:33
  • 2,066
Задержан глава партии БНФ Григорий Костусев
Григорий Костусев

Родственникам сказали, что он находится в СИЗО КГБ.

Вечером 12 апреля силовики задержали лидера Партии БНФ Григория Костусева. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позже ее подтвердили родственники политика изданиям «Наша Ніва» и Onliner.

— Это мой тесть, его задержали сегодня в 19 вечера. Но скорее всего, приехали к нему около 17−18 часов, когда он был в Шклове. Сотрудник КГБ позвонил моей жене. Но она растерялась и не запомнила статью, — рассказали Onliner.

Родственникам также сказали, что находится Костусев по адресу Независимости, 17, в СИЗО КГБ.

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

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