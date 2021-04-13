The National Interest: Самый «мощный» корабль ВМФ России покоится с миром 13.04.2021, 10:06

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В США проанализировали задержки в сдаче «Адмирала Нахимова» российскому флоту.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России, возможно, «покоится с миром», пишет американский журнал The National Interest (перевод — lenta.ru).

К выводам о «смерти» крейсера, который в августе 2020 года в публикации Forbes был назван потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в The National Interest пришли, проанализировав задержки в сдаче «Адмирала Нахимова» российскому флоту.

Журнал отмечает, что ВМФ России «из-за проблем с поставщиками» получит крейсер не ранее 2023 года, хотя ранее планировалось, что это произойдет уже в 2022-м. Издание напоминает, что «серьезные работы» по «Адмиралу Нахимову» начались в 2013-м и должны были завершиться еще в 2018-м.

The National Interest отмечает, что конкретные причины задержек в сдаче «Адмирала Нахимова» неизвестны.

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