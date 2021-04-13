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Биологи открыли ген, усугубляющий течение коронавирусной инфекции

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  • 13.04.2021, 10:24
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Биологи открыли ген, усугубляющий течение коронавирусной инфекции

Эксперимент провели в Мексике.

Мексиканские молекулярные биологи определили ген, который играет важную роль в развитии тяжелых форм COVID-19. Благодаря этому ученые избавили мышей от осложнений при этой болезни, подавив работу этого гена. Статью с результатами исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

«Когда мы подавляли работу гена ADAM17 у грызунов с помощью апратастата и TMI-1, у животных не развивались воспаление легких и серьезные повреждения легочных тканей. Поэтому мы предлагаем проверить эффективность этих лекарств в клинических испытаниях», — пишут исследователи.

Многие грызуны практически не подвержены действию коронавируса нового типа. Дело в том, что у грызунов и у людей сильно отличается структура рецепторов ACE2, которые частицы SARS-CoV-2 используют для проникновения в клетки. Поэтому ученым сложно исследовать развитие болезни на лабораторных крысах и мышах.

Молекулярные биологи во главе с Майклом Шнуром из Национального политехнического института Мексики решили эту проблему. Они модифицировав структуру белков оболочки коронавируса так, чтобы те смогли соединяться с мышиной версией ACE2. Благодаря этому ученые выяснили, какие гены участвуют в развитии инфекции.

Их внимание привлек ген ADAM17, который регулирует активность ACE2 и отвечает за удаление лишних копий этого рецептора с поверхности клеток. При коронавирусной инфекции активность ADAM17 резко увеличивалась.

Чтобы выяснить, какую роль он играл в развитии инфекции, ученые ввели трем группам мышей частицы оболочки коронавируса, которые могут соединяться с мышиной формой ACE2. Животным из двух групп предварительно ввели апратастат и TMI-1 — лекарства, которые подавляют работу ADAM17. Оказалось, что в результате у этих мышей появлялось меньше воспалений, а легочная ткань повреждалась в меньшей степени.

Причиной этого было то, что подавление гена ADAM17 значительно уменьшило концентрацию сигнальных молекул, которые способствовали развитию воспалений и привлекали внимание нейтрофилов и других клеток иммунной системы. Ученые надеются, что схожим образом апратастат и TMI-1 будут влиять и на организм человека. Они планируют проверить это в ближайшее время, в ходе клинических испытаний.

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