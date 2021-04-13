Гарри Каспаров: Необходимо высылать семьи путинского окружения из стран Запада 9 13.04.2021, 11:42

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Возможностей тут — пруд пруди.

Нормальной и адекватной реакцией на песковское заявление была бы высылка его дочери из Франции. Просто взять и выдворить ее обратно в Россию. У большинства этих крикунов семьи на Западе, и такие действия их бы явно отрезвили. Что, если просто начать отбирать у них возможность въезжать в цивилизованный мир? Что если начать отбирать эту возможность, что очень важно, у членов их семей? Я думаю, что агрессивности сразу поубавится, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Не сомневаюсь в том, что как только это начнёт происходить, они станут задумываться. Что это не какая-то карта со странами, геополитика, а их конкретные интересы.

Возможностей тут пруд пруди, но мы снова подходим к тому, что «интеллигент в очках» должен проявить волю. В Европе пока это незаметно, в Англии ситуация, по ощущениям, меняется. Неслучайно Россия названа на сегодняшний день главной геополитической угрозой в Великобритании. Что касается Америки, то у президента Байдена просто не будет выбора. В случае начала военной эскалации в Украине, он будет вынужден жестко отвечать Путину. В ситуации реального давления, в ситуации, когда интересы путинского окружения будут затронуты, все эти люди могут начать себя вести по-разному.

Самому Путину уже все равно, поскольку он живет в другом измерении. Но его окружение живёт на Земле и если за ними придут, пусть даже в такой опосредованной форме, как для начала высылка членов их семей из комфортных условий западных стран, где они проживают, мы посмотрим на их реакцию.

Здесь весьма показателен недавний случай с Познером — как он заверещал, когда его попросили из Грузии? А если закрыть дорогу не только в Грузию, а во многие другие страны? Это цена, которую они должны платить. За 20 лет правления Путина никакой реальной цены путинское окружение, те, кто являются исполнителями всей этой агрессивной политики, еще ни разу не заплатили.

Только не надо говорить, что такие меры не будут эффективно работать. Просто никто еще не пробовал их применять по-настоящему. Я предлагаю попробовать.

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