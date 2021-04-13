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Из Беларуси депортировали российского полковника, которого судили за попытку мятежа

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  • 13.04.2021, 12:00
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Из Беларуси депортировали российского полковника, которого судили за попытку мятежа
Владимир Квачков
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Он передал в администрацию Лукашенко открытое письмо.

Из Беларуси депортировали известного российского националиста — полковника Владимира Квачкова. Об этом он сам рассказал в своем обращении на Youtube-канале "Спецтелеканал", сообщает "Еврорадио".

Квачков приехал в Минск на конференцию "Русь — единое Отечество". Она проходила 9-11 апреля на базе республиканского культурно-просветительского центра управделами Лукашенко.

На конференции полковник сделал два доклада.

Но перед этим, сразу из автобуса, как он говорит, Квачков посетил Администрацию Александра Лукашенко и передал открытое письмо к нему. В этом письме были предложения по изменению выборной системы в Беларуси, чтобы потом с этого брали пример Россия и Украина. А через 24 часа после передачи письма Квачкова депортировали из Беларуси.

Полковник Квачков известен своими националистическими взглядами. В России его дважды судили — за попытку покушения на Анатолия Чубайса (оправдан судом присяжных) и за попытку мятежа.

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