С неба на землю: Россия осталась без космоса и турецкого отдыха 12 13.04.2021, 12:13

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фото: Роскосмос

Своих Масков земля российская не рожает…

60 лет назад Юрий Гагарин впервые совершил орбитальный полет вокруг Земли, ознаменовав начало космической эры всего человечества. Однако путинской России разве что приходиться вспоминать о былых успехах советской космонавтики, а это сродни культу победобесия. Но если играть в солдатики и танчики на Красной площади не так уж трудно, то вот запускать ракеты в космос – задача посложнее. Она так сказать связи с реальностью требует, и пропагандой ее не залить, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

В лапах известного профессионального патриота Дмитрия Рогозина «Роскосмос» переживает упадок, а эксперты единогласно признают: орбита российской космонавтики все больше и больше снижается к точке невозвращения, советский ресурс исчерпан, молодежь в сложнейшую, но мало оплачиваемую сферу не рвется, а коррупция сотрясает госотрасль не меньше, чем с грохотом падающие российские ракетоносители.

Путинские олигархи также не питают интереса к довольно рискованным техническим проектам, предпочитая заниматься распилами на земле. Своих Масков земля российская не рожает… Несостоявшийся разведчик, никудышный руководитель, зато ксенофоб с яркой пухлой физиономией Рогозин во всем винит внешних врагов. Космодромы не строятся, «Протоны» падают, и во всем виноваты «подлые» американцы. По мнению космонавта-неудачника «лицемерные и циничные» американские санкции лишили «Роскосмос» клиентов, которые вынуждены отказываться от запусков российских ракетоносителей. В общем, поводов для поздравлений у российской космонавтики нет ни каких. 12 апреля это буквально праздник со слезами на глазах, ведь по вине российского криминального руководства РФ сильно поступилась позициями растущему Китаю, который скопировав советские наработки, умудрился создать у себя 5 космодромов за пятилетку.

Чтобы отвлечь внимание от темы космического провала российские бюрократы по совету спецслужб решили тоже создать санкционный информационный повод. Вице-премьер Голикова заявила об ограничении на 1,5 месяца, т.е. до 1 июня 2021 года, регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Между Москвой и Стамбулом на это время оставят два регулярных рейса. Таким образом, заботливое правительство наломало отдых для как минимум 500 тысяч россиян, которые уже выложили за них турфирмам 32 млрд. рублей.

Чтобы недружественный выпад в адрес Эрдогана не выглядел очень явным, параллельно решили запретить перелеты в Танзанию. В этой стране, где при власти был ковид-диссидент и мракобес Магуфули, благополучно умерший от того самого COVID-19, который он отрицал, действительно большие проблемы с заболеваемостью. Молитвы, травяные окуривания и тотальное игнорирование проблемы пандемии рискуют превратить Танзанию в самую проблемную эпидемиологическую точку Африки. Т.е. формально удар по Турции «замаскировали».

Ситуация в целом же очень пикантная. Во-первых, запрет на полеты в Турцию поднимает вопрос: что не так с победоносным шествием российской вакцины «Sputnik V»? Ведь страна за ней как за каменной стеной, или все-таки все плохо, вакцина не работает, и российская территория беззащитна от распространения коронавируса. Во-вторых, путинцы надеются подсобить гибнущему под их оккупацией Крыму, и перенаправляют турпотоки на полуостров. Хотя созданная ГРУ истерия с войной против Украины, делает данную затею безнадежной. Наконец, в-третьих Кремль буквально озверел после встречи Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Турецкий лидер не только не признает российских прав на Крым, но готов принять деятельное участие в работе «Крымской платформы» по деоккупации полуострова. Также Анкару заботит ситуация с российской угрозой безопасности акватории Черного моря, и необходимо активизировать сотрудничество для стабилизации региона, в частности поддержать украинскую перспективу вступления в НАТО. Для команды путинцев фраза: «Юра, прости мы все потеряли!», становиться актуальной не только в ракурсе системных космических провалов, а грядущих геополитических потрясений.

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