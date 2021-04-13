Белорусы узнали о миллиардных долгах в промышленности 13.04.2021, 12:42

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Размер задолженности в отрасли подскочил на 44,2%.

Власти начали публикацию детальной информации о кредитовании компаний реального сектора. Теперь на долги можно посмотреть под разными углами зрения. Кредиты, которые выдают банки Беларуси, бывают рублевыми и валютными. По данным чиновников, к 1 марта объем долга обрабатывающей промышленности по кредитам в «зайчиках» достиг 6,806 млрд BYN, пишут banki24.by.

За скользящий год (12 месяцев) размер задолженности промышленников подскочил на 44,2%. По срокам погашения среди рублевых кредитов преобладала краткосрочная задолженность — 3,918 млрд BYN (против 2,888 млрд BYN по долгосрочной).

Краткосрочные долги за скользящий год выросли на 75%. Столь бурный рост краткосрочных кредитов можно объяснить кризисом 2020 года и его последствиями в части вымывания оборотки предприятий. Банки подставили плечо реальному сектору, который оказался в трудном положении.

А вот динамика по долгосрочным кредитам была отнюдь не такой высокой. За 12 месяцев объем долга увеличился на 16,4%. Похоже, коммерческие банки не видят в промышленности достойных инвестпроектов, которые могут «отбить» вложения на протяжении нескольких лет.

Главным рублевым должником в обрабатывающей промышленности выступает пищепром. Производители продуктов питания, напитков и табачных изделий накопили обязательства в размере 1,867 млрд BYN по краткосрочным линиям и 1,363 млрд BYN по долгосрочным. Долги по краткосрочным кредитам пищепрома выросли за скользящий год на 48,8%, по долгосрочным — снизились на 2,3%.

Заметно, что банки не рисковали кредитовать пищепромовцев вдолгую. Новые долгосрочные кредиты выдавались в объемах погашения долгов по старым. Долги обрабатывающей промышленности по валютным кредитам составили 5,961 млрд USD в эквиваленте. За 12 месяцев размер обязательств сократился на 8,4%.

Чиновники дали раскладку по валютным кредитам в разрезе основных валют. На 1 марта промышленники были должны 2,111 млрд USD, 2,683 млрд EUR и 42,264 млрд RUB. Обязательства по краткосрочным валютным кредитам составили 2,330 млрд USD в эквиваленте, по долгосрочным — 3,631 млрд USD. Долги по краткосрочным за год упали на 22,7%, а по долгосрочным выросли на 4,1%.

По объему долга по краткосрочным валютным кредитам лидировали предприятия нефтепереработки (663,5 млн USD), машиностроения (441,1 млн USD), пищепрома (232,4 млн USD) и химпрома (206,9 млн USD). По долгосрочным валютным кредитам первые места в промышленности занимали химпром (702,7 млн USD), производители неметаллических минеральных продуктов (600,6 млн USD), а также деревообработка и целлюлозники (472,7 млн USD).

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